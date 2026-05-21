Tra vele d’epoca e Coppa America, concluso Genova il 4° Classic Boat Show con una nutrita presenza di realtà spezzine

Conclusa domenica 17 maggio al porto turistico internazionale Marina Genova la quarta edizione del Classic Boat Show, il Salone dedicato alla nautica tradizionale con esposizione statica di imbarcazioni d’epoca e classiche. La manifestazione, caratterizzata da numerosi eventi collaterali, si è svolta in contemporanea con la diciottesima edizione di Yacht&Garden, storico appuntamento di riferimento per gli appassionati e operatori di piante e giardini. Presenti imbarcazioni sia a vela che a motore, derive in legno, gozzetti da regata insieme ad artisti e artigiani legati al mondo della marineria. Tra le associazioni intervenute: Vela Tradizionale con le golette Pandora e Amore Mio, Lega Navale Italiana Sestri Ponente, Amici del Leudo. Un incontro è stato dedicato alla riscoperta dei gozzetti da regata. Grande successo per la conferenza “Aspettando l’America’s Cup 2027”, con velisti e autorità legate all’evento mondiale del prossimo anno. Assegnato un riconoscimento speciale per il quarantesimo anniversario della Sezione Vela delle Fiamme Gialle.

CONCLUSO IL 4° CLASSIC BOAT SHOW

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