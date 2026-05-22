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A Savona “WhyBioexperience”, a Noli “Il borgo delle idee e il “Cundigiun” torna a Varazze: ecco cosa fare nel weekend

A Savona “WhyBioexperience”, a Noli “Il borgo delle idee e il “Cundigiun” torna a Varazze: ecco cosa fare nel weekend

noli veduta

Savonese. Teatro, musica, cultura, arte ed eventi all’aria aperta. Nel weekend che sta per iniziare ci sono tutti gli ingredienti per trascorrere ore di relax e divertimento in tutta la Riviera. Tra gli appuntamenti da non perdere la dodicesima edizione di Why Bio a Savona, il “Borgo delle idee” a Noli, ma anche il “Cundigiun” di Varazze e “Open-Up” ad Albenga. A Savona ci sarà anche il concerto “Solisti al Pianoforte” con gli studenti del Liceo Bruno. Ma ora entriamo nel dettaglio degli eventi del fine settimana.

WHYBIO EXPERIENCE A SAVONA

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