A Savona “WhyBioexperience”, a Noli “Il borgo delle idee e il “Cundigiun” torna a Varazze: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Teatro, musica, cultura, arte ed eventi all’aria aperta. Nel weekend che sta per iniziare ci sono tutti gli ingredienti per trascorrere ore di relax e divertimento in tutta la Riviera. Tra gli appuntamenti da non perdere la dodicesima edizione di Why Bio a Savona, il “Borgo delle idee” a Noli, ma anche il “Cundigiun” di Varazze e “Open-Up” ad Albenga. A Savona ci sarà anche il concerto “Solisti al Pianoforte” con gli studenti del Liceo Bruno. Ma ora entriamo nel dettaglio degli eventi del fine settimana.

WHYBIO EXPERIENCE A SAVONA

» leggi tutto su www.ivg.it