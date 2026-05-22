Addizionali Irpef regionali e comunali, Uil Liguria: “Serve una fiscalità locale più equa e progressiva”

La Spezia risulta tra i capoluoghi liguri con un carico fiscale locale meno gravoso rispetto al capoluogo di regione, sebbene il peso delle addizionali resti un tema centrale per i bilanci di lavoratori e pensionati. È quanto emerge da uno studio del Servizio Stato Sociale, Politiche Fiscali e Previdenziali della Uil Nazionale, rielaborato dalla Uil Liguria per analizzare l’impatto delle addizionali IRPEF regionali e comunali sul territorio.

Secondo l’analisi del sindacato, a parità di reddito, la pressione fiscale varia significativamente tra i diversi comuni. Prendendo come riferimento un reddito di 20mila euro, l’addizionale regionale fissata in Liguria è di 246 euro. Sommando la componente comunale, a La Spezia il totale versato dal contribuente ammonta a 406 euro (160 euro di addizionale comunale), cifra identica a quella riscontrata a Imperia e Savona. A Genova, invece, il prelievo complessivo sale a 446 euro, a causa di un’addizionale comunale di 200 euro.

Il divario si accentua salendo a un reddito di 40mila euro. In questo caso, l’addizionale regionale raggiunge i 726 euro. A La Spezia, Imperia e Savona, l’aggiunta di 320 euro di addizionale comunale porta il totale a 1.046 euro. Genova registra nuovamente il valore più elevato della regione, con 412 euro di addizionale comunale e un carico fiscale complessivo di 1.138 euro.

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