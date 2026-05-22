Al Gaslini capsula endoscopica nella diagnostica pediatrica: prima volta in Italia

Liguria. L’Istituto Giannina Gaslini si conferma centro di eccellenza e avanguardia tecnologica a livello internazionale: è il primo centro in Italia ad aver utilizzato in età pediatrica una videocapsula endoscopica miniaturizzata. Questa nuova tecnologia, per la valutazione non invasiva del piccolo intestino, rappresenta un punto di svolta per i pazienti più piccoli in cui si sospetta o si deve monitorare una patologia digestiva confinata ad un distretto difficilmente raggiungibile con altre tecniche endoscopiche o chirurgiche.
Questa innovazione va a potenziare l’offerta diagnostica e terapeutica dell’Unità Operativa Complessa (UOC) di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva del Gaslini già estremamente solida, che conta un volume complessivo di quasi 700 interventi nel 2025, tra cui spiccano per volume e complessità anche endoscopie operative molto invasive.