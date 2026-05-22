Apprensione in autostrada oggi pomeriggio, quando intorno alle 17 una vettura, per cause in fase di accertamento, è stata avvolta dalle fiamme tra Sarzana e Carrara. L’auto procedeva in autostrada direzione sud, verso Carrara quando è scoppiato il rogo. L’autostrada è stata subito chiusa al traffico anche per permettere ai Vigili del fuoco della Spezia di intervenire con un’operazione che si è rivelata abbastanza delicata, considerato che l’auto era alimentata a Gpl. Spente le fiamme, la Salt ha provveduto a rimuovere la vettura liberando la corsia autostradale e quindi riaprendo al traffico.

L’articolo Auto a gpl in fiamme in autostrada tra Sarzana e Carrara: arrivano Vigili del fuoco e Salt proviene da Città della Spezia.

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