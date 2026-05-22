Breast Unit Asl2, la Surbey 2025 conferma l’eccellenza del percorso: “Valutazione complessiva 9,1 su 10”

Savona. La Breast Unit di ASL2 conferma anche per il 2025 risultati di assoluta eccellenza nell’ambito della rilevazione annuale sulla qualità percepita dalle pazienti. L’indagine, giunta al nono anno consecutivo di svolgimento, ha coinvolto 275 questionari validati ed elaborati, restituendo una valutazione media complessiva pari a 9,1 su 10 , tra le più elevate dall’avvio del monitoraggio.

“Particolarmente significativo, – come hanno spiegato da Asl2, – il dato relativo al tasso di partecipazione: l’87% delle pazienti che hanno concluso il percorso ha accettato di prendere parte alla survey, elemento che, come evidenziato dal dottor Marco Benasso, Direttore del Dipartimento Oncologico, Direttore della S.C. Oncologia e Coordinatore della Breast Unit ASL2 Liguria, conferma il solido rapporto di fiducia tra le équipe multidisciplinari e le persone assistite”.

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