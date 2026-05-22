Carcere della Spezia il più sovraffollato in Liguria: “In arrivo anche i detenuti da Alessandria”

La casa circondariale della Spezia ospita 223 detenuti a fronte di 152 posti disponibili con un sovraffollamento del 145%. Sono i dati forniti dal sindacato Uil Funzione Pubblica Polizia Penitenziaria che parla di “una situazione esplosiva” che riguarda anche gli istituti liguri di Genova Marassi e Sanremo. Una situazione “aggravata dal trasferimento massiccio di detenuti provenienti dalla casa circondariale di Alessandria San Michele, svuotata in vista dell’arrivo di detenuti sottoposti al regime del 41 Bis”.

“Una pressione insostenibile che sta paralizzando gli istituti liguri, ormai privi di qualsiasi margine operativo e impossibilitati a effettuare ulteriori sfollamenti – afferma il segretario Fabio Pagani -. Il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria sta scaricando sulle carceri liguri le conseguenze dello svuotamento di Alessandria San Michele. Oltre 250 detenuti distribuiti nel Distretto Piemonte-Liguria-Valle d’Aosta, moltissimi trasferiti proprio in Liguria, senza alcuna pianificazione e senza valutare le devastanti ricadute sugli istituti già saturi. È una gestione irresponsabile e pericolosa”.

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