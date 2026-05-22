Chiavari: al San Francesco con “Il coraggio del perdono. Profeti per la pace”

Da don Luca Sardella, direttore Ufficio per le Comunicazioni sociali e portavoce della Diocesi

“Il coraggio del perdono. Profeti per la pace”. Nell’ambito della mostra itinerante “Profezie per la pace”, allestita nei locali dell’Antica Farmacia dei Frati di Chiavari, questo pomeriggio alle ore 18:00

all’Auditorium San Francesco interverranno Rami Elhanan (israeliano) e Bassam Aramin

(palestinese). Entrambi perso le loro figlie a causa delle guerra e racconteranno, in dialogo con il giornalista Alessandro Banfi, il dramma, il dolore e la nascita di una improbabile amicizia attraverso. La loro storia ha ispirato romanzo Apeirogon di Columm McCann. L’incontro sarà introdotto dal Vescovo Giampio Devasini.

La mostra, allestita sino a domenica 24 maggio, e il Convegno sono promossi dalla Diocesi di Chiavari e dal Centro Culturale “Il ponte sul Mare”, in collaborazione con il Comune di Chiavari e l’Associazione “Le Muse Novae”.

» leggi tutto su www.levantenews.it