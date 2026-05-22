Dalla teoria al cantiere: la 4A CAT dell’istituto Falcone Loano protagonista all’Ente Sistema Edilizia di Savona

Loano. Il 13 maggio la classe 4A CAT – Costruzioni, Ambiente e Territorio dell’Istituto Falcone ha vissuto una giornata di formazione e confronto presso l’Ente Sistema Edilizia di Savona, partecipando a laboratori pratici dedicati alle tecniche edilizie e ai materiali da costruzione.

Gli studenti hanno avuto l’opportunità di osservare da vicino lavorazioni, strumenti e tecnologie che normalmente vengono affrontati sui libri e nelle attività scolastiche, trasformando così la teoria in esperienza concreta.

» leggi tutto su www.ivg.it