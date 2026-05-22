Dieci anni fa l’Albenga tornava in Eccellenza: la serata Amarcord nel ricordo della stagione delle stagioni

Albenga. Giornata di festa nella città delle torri per la grande corazzata dell’Albenga che, esattamente dieci anni fa, trionfava ai playoff e tornava dopo 12 anni in Eccellenza. Tutti presenti per ricordare al meglio la stagione delle stagioni, non senza alti e bassi ma che conserva tutt’oggi l’affetto della città e un trionfo indelebile ancora oggi conservato nelle mura del museo del club.

Dal presidente Tomatis all’allenatore Biolzi con i vice Rattalino e Ciravegna, i dirigenti Renzini, Filadelli, Belvedere. Non sono mancati ovviamente i volti cardine di quella strepitosa stagione, dal bomber della squadra Rocca, Perlo, Licata, Rossi, Gaggero e tantissimi altri.

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