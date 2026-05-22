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Sport

Dieci anni fa l’Albenga tornava in Eccellenza: la serata Amarcord nel ricordo della stagione delle stagioni

Dieci anni fa l’Albenga tornava in Eccellenza: la serata Amarcord nel ricordo della stagione delle stagioni

albenga 2016

Albenga. Giornata di festa nella città delle torri per la grande corazzata dell’Albenga che, esattamente dieci anni fa, trionfava ai playoff e tornava dopo 12 anni in Eccellenza. Tutti presenti per ricordare al meglio la stagione delle stagioni, non senza alti e bassi ma che conserva tutt’oggi l’affetto della città e un trionfo indelebile ancora oggi conservato nelle mura del museo del club.

Dal presidente Tomatis all’allenatore Biolzi con i vice Rattalino e Ciravegna, i dirigenti Renzini, Filadelli, Belvedere. Non sono mancati ovviamente i volti cardine di quella strepitosa stagione, dal bomber della squadra Rocca, Perlo, Licata, Rossi, Gaggero e tantissimi altri.

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