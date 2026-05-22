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Digitalizzazione nella Pa, al Genova Blue District l’hackathon del corso

Digitalizzazione nella Pa, al Genova Blue District l’hackathon del corso

Generico maggio 2026

Genova. Prende il via oggi, venerdì 22 maggio, al Genova Blue District l’hackathon conclusivo del corso universitario di perfezionamento “Artificial Intelligence for Public Policy Design”, promosso e finanziato da Regione Liguria e realizzato in collaborazione con l’Università di Genova – Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali. L’iniziativa rappresenta un’esperienza innovativa nel panorama della Pubblica Amministrazione e può essere considerata tra i primi hackathon in Italia realizzati all’interno di un contesto pubblico-amministrativo. L’obiettivo è sviluppare soluzioni innovative per le politiche pubbliche attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Il percorso formativo, rivolto ai dipendenti di Regione Liguria, del sistema regionale allargato e delle società in house, ha previsto 40 ore complessive tra didattica frontale e attività applicative, con moduli dedicati ad analytics & management, analisi socio-economica delle politiche pubbliche, strumenti di intelligenza artificiale e team management. Al corso hanno aderito oltre 200 candidati: gli 80 partecipanti ammessi sono stati selezionati attraverso un test e una valutazione orientata alle competenze innovative, privilegiando, a parità di punteggio, i candidati più giovani, con l’obiettivo di investire sulle nuove competenze della Pubblica Amministrazione.

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