Felettino, Natale: “Canone Asl e finanziamento dell’opera: vediamoci chiaro”

Il consigliere regionale Davide Natale annuncia un’interrogazione alla giunta regionale per chiedere delucidazioni sugli aspetti finanziari maturati fino a questo punto dal progetto del cantiere del nuovo Felettino della Spezia. “In particolare credo sia necessario un aggiornamento sugli aspetti legati al finanziamento dell’opera, frutto di un partenariato pubblico-privato, e una stima del canone che la futura azienda sanitaria pubblica dovrà corrispondere al privato nei prossimi 25 anni”, fa sapere il consigliere regionale e segretario ligure del Partito Democratico.

“Dalla delibera sullo stato dell’arte degli ospedali liguri si ricava che il costo complessivo del nuovo Felettino è di 264 milioni di euro, di cui 104 milioni dallo Stato e 97 milioni dal privato per la realizzazione più altri 45 milioni per le attrezzature. Di questa voce, 25 milioni di euro arrivano da fondi regionali. Erano 74 milioni originariamente, ma soprattutto non è chiaro se la Regione si è valsa della possibilità di utilizzare le risorse dedicate all’edilizia sanitaria assegnate alla Liguria con il riparto di cui ai commi 442 e 443 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 Legge finanziaria 2021 e uscire dal finanziamento dell’ospedale”, sottolinea Natale.

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