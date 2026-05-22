Luca Sommi ad Arcola con lo spettacolo “Viva la Costituzione – Perché amarla e difenderla”

Pronto a far tappa ad Arcola Luca Sommi, giornalista, autore e critico, conduttore sul canale Nove di Accordi e disaccordi. Domenica 7 giugno Sommi sarà al parco “Mimma Rolla” con il suo spettacolo Viva la Costituzione – Perché amarla e difenderla, organizzato dal Comune di Arcola per celebrare l’ottantesimo anniversario della nascita della repubblica in seguito al referendum istituzionale, dell’elezione dell’Assemblea costituente e del primo voto delle donne; anniversari “strettamente legati tra loro, poiché rappresentano un momento cruciale di transizione dall’Italia monarchica a quella repubblicana”, sottolinea Palazzo civico.

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