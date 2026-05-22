Maldive, le prime immagini della grotta e la relazione del team di recupero: presto le autopsie

Genova. “Sulla base degli elementi attualmente disponibili si può presumere che i subacquei non siano riusciti a ritrovare la via verso l’uscita, molto probabilmente a causa di un disorientamento all’interno del sistema di grotte. Qualsiasi ulteriore determinazione relativa alle cause e alle circostanze dell’incidente sarà di competenza delle autorità investigative e di polizia competenti”. Così si legge in una relazione stilata a più mani dal team di recupero coordinato da Dan Europe insieme alle autorità maldiviane.

Il documento congiunto ricostruisce cronologia delle operazioni, caratteristiche della grotta, primi elementi emersi e raccomandazioni di sicurezza dopo le attività svolte nell’atollo di Vaavu, nello stesso giorno in cui gli speleosub finlandesi, attraverso i canali social di Dan Europe, diffondono le prime immagini della grotta di Alimathaa dove hanno perso la vita cinque subacquei italiani e che è stata fatale anche a un operatore della marina maldiviana impegnato nelle operazioni di recupero dei corpi.

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