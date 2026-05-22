Nuovo stadio Ferraris, Beghin risponde ai commercianti: “Allarmi ingiustificati, creerà una nuova economia per il quartiere”

Genova. Continua il dibattito cittadino sul futuro dello stadio Luigi Ferraris di Marassi, al centro di un ambizioso progetto di riqualificazione che potrebbe introdurre all’interno della struttura nuove funzionalità, tra cui quelle commerciali. Nei giorni scorsi Confcommercio e i Civ del quartiere avevano espresso grande preoccupazione sull’impatto sul tessuto commerciale del quartiere, paventando un vero rischio di desertificazione e di “esplosione della bolla di Marassi”.

Un allarme che ha fatto discutere, soprattutto alla luce di recenti rigenerazioni urbane avvenute con la nascita di nuove aree destinate alla grande distribuzione, con risultati ancora da verificare. Oggi, a rispondere ai commercianti è l’assessore al commercio del Comune di Genova Tiziana Beghin, che in qualche modo prova a disinnescare le polemiche, analizzando la peculiarità del fascicolo “Ferraris”. Secondo l’esponente della giunta, infatti, i timori legati a un impoverimento del tessuto dei negozi di vicinato non tengono conto delle reali specificità del piano di riqualificazione dell’impianto sportivo. La visione strategica del Comune punta infatti a “trasformare lo stadio in un polo attrattivo moderno”, capace di “generare economie esterne positive per l’intero quartiere attraverso l’attrazione di flussi turistici e sportivi inediti e diversificati”.

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