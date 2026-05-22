Ospedale Albenga, il sindaco Tomatis a IVG: “Il pronto soccorso non è tabù, le sale operatorie stanno funzionando”

Albenga. “Se facciamo il confronto con il 2022, allora non avevamo nemmeno il Ppi, oggi abbiamo un Ppi h24 che funziona e dà un servizio adeguato”. Così il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis apre il suo ragionamento sulla sanità albenganese nell’ultimo episodio del podcast di IVG “La Telefonata”, dove è tornato ospite per la seconda volta, diventando di fatto il primo intervistato a fare ritorno dopo la sua prima partecipazione nel 2022.

Tomatis traccia subito una linea tra il 2022 e oggi, mettendo a fuoco l’evoluzione dell’offerta sanitaria dell’ospedale di Albenga.

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