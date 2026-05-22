Piastrelle decorative per finanziare il restauro dell’oratorio di Santa Caterina: l’iniziata solidale della Confraternita degli Oratori Riuniti

Spotorno. La Confraternita degli Oratori Riuniti della Santissima Annunziata e Santa Caterina di Spotorno ha dato il via ad un’iniziativa per finanziare i lavori di restauro dell’oratorio di Santa Caterina d’Alessandria d’Egitto in vico Santa Caterina.

Come spiega il priore pro tempore della Confraternita Gianni Rosa, l’interno dell’edificio “necessita ora di un urgente restauro conservativo, per non aggravarne maggiormente il degrado. Purtroppo la Confraternita, gestita da volontari, non ha le possibilità di affrontare economicamente l’intervento, che ha un costo complessivo di 180 mila euro (così come indicato nei progetti redatti dagli architetti e approvati dalla Soprintendenza”.

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