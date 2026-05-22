Polizia locale Lerici, Palazzo civico: “Stagionali raddoppiati e una assunzione a tempo indeterminato”

“L’efficace intervento della Polizia locale in via Roma dello scorso 4 maggio evidenzia l’importanza del controllo del territorio; proprio in quest’ottica è stato siglato l’accordo con i sindacati: in arrivo altri 4 agenti estivi e una stabilizzazione”. Lo riferisce in una nota l’amministrazione comunale di Lerici. “Risale a qualche settimana fa un episodio che avrebbe potuto trasformarsi in una situazione di seria criticità per cittadini e turisti, risolto con prontezza e discrezione dagli uomini della Polizia locale di Lerici – prosegue il comunicato di Palazzo civico -. È l’episodio accaduto intorno alle 18:30 dello scorso lunedì 4 maggio in Via Roma, dove una pattuglia impegnata nel consueto controllo del territorio è intervenuta d’urgenza per la presenza di un uomo di 35 anni in forte stato di agitazione. Il soggetto, dopo aver creato scompiglio in alcuni esercizi commerciali, si è scagliato contro gli arredi del dehors di un noto locale del centro, arrivando a colpire e minacciare un avventore. L’intervento degli agenti del comandante Massimo Cremona è stato immediato: nonostante la forte resistenza e la complessità dello scenario, gli operatori sono riusciti a contenere l’uomo e a mettere in sicurezza i presenti in tempi rapidissimi”.

“Questo episodio ha evidenziato la necessità di disporre di un corpo di Polizia locale strutturato, forte e capillarmente presente sul territorio. Da qui, l’incontro conclusivo tra l’amministrazione, le rappresentanze sindacali e il comandante Cremona svoltosi ieri, in cui sono state illustrate e pienamente approvate dalla parte politica le strategie future di organizzazione del corpo e dei servizi – prosegue l’amministrazione comunale -. La misura più rilevante riguarda il raddoppio delle forze stagionali: alle 4 unità già assunte in servizio dallo scorso primo maggio, si sommeranno ulteriori 4 nuovi agenti stagionali a tempo pieno e per il periodo dal 15 giugno al 31 agosto. I nuovi operatori saranno impiegati esclusivamente in attività esterne e di controllo della circolazione, garantendo la composizione minima di sicurezza delle pattuglie, specie per i servizi serali e notturni. La ristrutturazione del corpo non si ferma qui: proprio in questi giorni si sono conclusi i colloqui per l’assunzione a tempo indeterminato di un ulteriore agente, a dimostrazione della volontà dell’ente di dare stabilità strutturale all’organico”.

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