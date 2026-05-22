Portofino, via libera ai super yacht da 65 metri nel porticciolo: approvato nuovo regolamento di sicurezza

Portofino. L’Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Santa Margherita Ligure ha emanato il nuovo “Regolamento di sicurezza del porto di Portofino – Edizione 2026” approvato con Ordinanza n. 79/2026 a firma del Tenente di Vascello (CP) Donato Florio. Un provvedimento che segna un profondo aggiornamento della disciplina portuale vigente, risalente al 2007, attraverso una revisione organica e strutturata delle norme di sicurezza, navigazione, utilizzo degli specchi acquei e organizzazione degli ormeggi.

Il nuovo Regolamento rappresenta un significativo intervento di modernizzazione normativa, resosi necessario alla luce dell’evoluzione registrata negli ultimi anni dal porto di Portofino sotto il profilo delle caratteristiche delle unità ospitate, dell’intensità dei traffici marittimi e delle esigenze di sicurezza connesse alla gestione di uno dei porti turistici più iconici e riconosciuti a livello internazionale.

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