Rapallo: convegno su manipolazione psicologica e sette

Dall’Associazione Noi Controvento

L’Associazione Noi Controvento APS organizza sabato 23 maggio 2026 alle ore 17.30 presso l’Hotel Italia e Lido, Lungomare Castello 1- Rapallo (proprio difronte al Castello), un incontro sul tema “Manipolazione Psicologica: la violenza invisibile”. Il convegno, patrocinato dal Comune di Rapallo, rappresenta un’importante occasione per approfondire il fenomeno delle sette, le dinamiche di manipolazione mentale e le conseguenze che queste possono avere sulla vita delle persone coinvolte. Un tema delicato e attuale, affrontato con competenza e passione da Rita Repetto, Presidente dell’associazione “La Pulce nell’Orecchio” e sorella di Roberta, morta nel 2020 a causa delle metastasi di un melanoma, dopo l’asportazione di un neo eseguita sul tavolo da cucina di un centro olistico. Rita Repetto, con la sua associazione, è in prima linea nel contrasto alla violenza psicologica, nel supporto alle vittime delle sette e ai loro familiari, e nella diffusione della consapevolezza sui meccanismi della manipolazione mentale.

“Ringrazio per questo invito e per l’opportunità di portare la mia testimonianza su un tema a me particolarmente caro. Parlare di manipolazione mentale in Italia è oggi più che mai necessario, soprattutto alla luce dell’assenza di una normativa specifica a tutela delle vittime” dichiara Rita Repetto.

Parteciperà la Dott.ssa Lorita Tinelli, psicologa, criminologa, studiosa di culti e manipolazione mentale, Fondatrice e presidente del CeSAP – Centro Studi Abusi Psicologici.

Dialogheranno con Rita Repetto e la Dott.ssa Lorita Tinelli, Paola De Franceschi Presidente dell’Associazione Noi Controvento APS e Monica Debè, Noi Controvento Liguria APS.

Un appuntamento da non perdere per chi desidera comprendere meglio queste realtà e contribuire a una maggiore consapevolezza collettiva.

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