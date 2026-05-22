‘Santa’: Biancaluce Benvenuto, dalla scuola di musica al successo di Stresa

Il suono della tromba di Biancaluce Benvenuto continua a portare il nome di Santa Margherita Ligure fuori dai confini cittadini. Dopo i risultati già ottenuti con gli altri giovani trombettisti dell’Istituto Comprensivo Santa Margherita Ligure, la dodicenne sammargheritese, alunna della classe 2M, ha conquistato a Stresa un nuovo riconoscimento di grande rilievo, confermando un percorso musicale che sta crescendo con rapidità, continuità e risultati sempre più importanti.

Al suo fianco, con emozione e grande orgoglio, ci sono anche papà Alessio Benvenuto e mamma Francesca Ardito, titolari del ristorante Mandilli de Sea di San Michele di Pagana, orgogliosissimi del percorso artistico che Biancaluce sta costruendo passo dopo passo, con studio, talento e una passione sempre più evidente.

» leggi tutto su www.levantenews.it