‘Santa’: perdita d’olio in piazza Caprera, intervengono polizia locale e tecnici

Un mezzo impegnato in alcuni lavori in piazza Caprera, a Santa Margherita Ligure, al momento di ripartire ha perso l’olio del servosterzo sulla pavimentazione della piazza. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 22 maggio.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, che hanno presidiato l’area interessata dalla perdita, delimitata con alcuni coni. Nella piazza erano presenti anche un mezzo di pronto intervento della ditta Area Sicura e un furgone della Sestri Diesel snc di Carasco.

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