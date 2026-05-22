Silvia Salis, il sondaggio a un anno dall’elezione: “Il 65,7% dei genovesi è soddisfatto del suo operato”

Genova. Il 65,7% dei cittadini genovesi è soddisfatto dell’operato della sindaca Silvia Salis a un anno dalla sua elezione, assegnandole almeno la sufficienza. È quanto emerge da un sondaggio realizzato da Izi, società italiana specializzata in ricerche di mercato e analisi. L’indagine ha preso in considerazione diversi aspetti della nuova amministrazione di centrosinistra: accanto a un giudizio che risulta globalmente positivo, non mancano alcuni punti critici.

Secondo gli intervistati (sono 1.002 quelli coinvolti stratificati per genere, classe d’età e municipio di residenza) il principale punto di forza dimostrato da Silvia Salis in questi mesi è la capacità comunicativa unita a una forte presenza mediatica (37,8%) seguita dall’attenzione alle politiche sociali, di inclusione, dei diritti civili e della casa (22,4%). Solo il 7,7% pensa che la sua prima qualità sia la capacità di aggregare e mantenere unita una coalizione ampia e trasversale.

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