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Transizione ecologica, nasce la rete nazionale delle città circolari

Transizione ecologica, nasce la rete nazionale delle città circolari

riciclo carta cartone

Genova. La giunta comunale, su proposta dell’assessore al Bilancio Alessandro Terrile e della assessora all’Ambiente Silvia Pericu, ha approvato oggi la deliberazione n. 156 che sancisce la costituzione e l’avvio della Rete delle Città Circolari, individuando nel Comune di Genova il soggetto capofila per il coordinamento e l’attuazione di strategie comuni volte alla transizione ecologica.

L’iniziativa nasce dall’esperienza maturata con il progetto strategico “C-City – Genova Città Circolare” e dalla spinta del Circular City Forum. La neonata Rete, che ha già raccolto l’adesione di 28 amministrazioni locali (tra città metropolitane e centri di medie dimensioni), si pone l’obiettivo di superare la frammentazione degli interventi locali per costruire un modello di governance condiviso, basato su metriche scientifiche e strumenti operativi replicabili.

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