Transizione ecologica, nasce la rete nazionale delle città circolari

Genova. La giunta comunale, su proposta dell’assessore al Bilancio Alessandro Terrile e della assessora all’Ambiente Silvia Pericu, ha approvato oggi la deliberazione n. 156 che sancisce la costituzione e l’avvio della Rete delle Città Circolari, individuando nel Comune di Genova il soggetto capofila per il coordinamento e l’attuazione di strategie comuni volte alla transizione ecologica.

L’iniziativa nasce dall’esperienza maturata con il progetto strategico “C-City – Genova Città Circolare” e dalla spinta del Circular City Forum. La neonata Rete, che ha già raccolto l’adesione di 28 amministrazioni locali (tra città metropolitane e centri di medie dimensioni), si pone l’obiettivo di superare la frammentazione degli interventi locali per costruire un modello di governance condiviso, basato su metriche scientifiche e strumenti operativi replicabili.

» leggi tutto su www.genova24.it