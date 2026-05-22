Turismo e cultura, Genova sperimenta la donazione digitale con il progetto Meta-dest

Genova. Su proposta dell’assessore alla Cultura Giacomo Montanari e dell’assessora al Turismo Tiziana Beghin, la Giunta ha approvato la partecipazione del Comune di Genova, in qualità di stakeholder pubblico e partner ospitante, alla sperimentazione del progetto europeo META-DEST.

«Con questa delibera Genova si conferma come laboratorio all’avanguardia nella gestione e valorizzazione dei beni culturali – osserva l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari – L’introduzione della donazione digitale rappresenta un modello innovativo di coinvolgimento e partecipazione attiva dei visitatori. Dare la possibilità a chiunque di sostenere un restauro, una mostra o la conservazione di un luogo unico come i nostri musei civici e il sito UNESCO delle Strade Nuove e il Sistema dei Palazzi dei Rolli, significa trasformare il turista e il cittadino da fruitori passivi a mecenati consapevoli del patrimonio comune. Questa fase sperimentale ci permetterà di testare l’efficacia e la replicabilità di uno strumento che introduce nuove, sostenibili forme di micro-sostegno alla conservazione e alla divulgazione dell’arte e della cultura».

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