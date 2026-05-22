Under 15: la Cairese torna a sul campo di casa e batte i Fossano Angels

Cairo Montenotte. Domenica 17 maggio finalmente la Cairese torna a giocare e lo fa sul campo di casa. Dopo una pausa forzata dovuta ai capricci meteorologici e all’indisponibilità dell’impianto, le mazze hanno risuonato sul diamante di via XXV Aprile.

La formazione guidata da Pascoli e Aiace ha affrontato i Fossano Angels: carichi per il ritorno sul campo di casa i ragazzi valbormidesi hanno travolto gli avversari a suon di valide, indirizzando la gara dalla prima ripresa complice un impeccabile monte di lancio con Sechi e Cionti che hanno confezionato una perfetta “shutout” senza concedere neanche un punto agli avversari.

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