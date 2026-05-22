Varazze, il sindaco Pierfederici difende il progetto di piazza Vittorio Veneto: “Accuse gravi e diffamatorie”

L’amministrazione comunale di Varazze rompe il silenzio e replica con toni duri alle polemiche scoppiate attorno al progetto di riqualificazione di Piazza Vittorio Veneto. Il sindaco Luigi Pierfederici parla apertamente di “accuse gravissime” e di dichiarazioni “potenzialmente diffamatorie” rivolte contro l’ente, gli uffici tecnici e tutti i soggetti coinvolti nell’intervento.

Nel mirino dell’Amministrazione ci sono alcune affermazioni circolate nelle ultime ore che avrebbero evocato ipotesi di “truffa” e presunte irregolarità nella gestione del progetto. Accuse che il Comune respinge con fermezza, sottolineando come “l’intero iter si sia svolto “nel pieno rispetto della normativa vigente” e attraverso tutti i passaggi amministrativi, tecnici e pubblici previsti per un’opera finanziata con fondi pubblici”.

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