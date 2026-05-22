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Varignano, conclusa la terza edizione della “Italian SeaPerch Challenge”

Varignano, conclusa la terza edizione della “Italian SeaPerch Challenge”

Conclusa la terza edizione della "Italian SeaPerch Challenge"

La base del Varignano ha ospitato, nei giorni 20 e 21 maggio, la terza edizione della “Italian SeaPerch Challenge”, competizione di robotica subacquea dedicata agli studenti delle scuole secondarie. L’evento è stato promosso e coordinato dal “Progetto Giona”, iniziativa dell’Istituto Comprensivo di Santo Stefano Magra e Vezzano Ligure, diretto da Simonetta Bettinotti.

La manifestazione ha coinvolto 75 studenti di età compresa tra i 14 e i 19 anni, organizzati in 17 squadre in rappresentanza di diversi istituti del territorio spezzino e della Lunigiana, tra cui l’IC Capellini-Sauro, l’IC Vezzano Ligure-Santo Stefano Magra e il Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci.

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