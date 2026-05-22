Varignano, conclusa la terza edizione della “Italian SeaPerch Challenge”

La base del Varignano ha ospitato, nei giorni 20 e 21 maggio, la terza edizione della “Italian SeaPerch Challenge”, competizione di robotica subacquea dedicata agli studenti delle scuole secondarie. L’evento è stato promosso e coordinato dal “Progetto Giona”, iniziativa dell’Istituto Comprensivo di Santo Stefano Magra e Vezzano Ligure, diretto da Simonetta Bettinotti.

La manifestazione ha coinvolto 75 studenti di età compresa tra i 14 e i 19 anni, organizzati in 17 squadre in rappresentanza di diversi istituti del territorio spezzino e della Lunigiana, tra cui l’IC Capellini-Sauro, l’IC Vezzano Ligure-Santo Stefano Magra e il Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci.

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