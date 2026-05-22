Waterfront Mall, grande folla all’inaugurazione della Coop: Bucci e Salis al taglio del nastro

Genova. La folla delle grandi occasioni ha accolto stamattina il taglio del nastro per il supermercato Coop all’interno del Palasport, nel Waterfront di Levante. Presenti la sindaca Silvia Salis, il presidente ligure Marco Bucci e svariati rappresentanti della politica, tra cui praticamente tutti i personaggi chiave del Pd genovese. Nulla da invidiare al lancio dell’Esselunga di San Benigno, ultimo grande store sbarcato a Genova, che avveniva due anni fa tra le polemiche con Bucci e Toti schierati in prima linea.

L’inaugurazione arriva quattro mesi dopo l’apertura del Waterfront Mall: impossibile fare prima tenuto conto del cambio in corsa che aveva portato la cooperativa a prendere il posto di Esselunga in quello che tecnicamente è un distretto commerciale tematico, con la giunta Salis determinata a far rispettare il requisito della forte presenza di produttori locali.

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