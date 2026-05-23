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Politica

A Sarzana alberi abbattuti per far spazio alle rampe della ciclopedonale, Baruzzo: “Giunta preferisce cemento e metallo”

A Sarzana alberi abbattuti per far spazio alle rampe della ciclopedonale, Baruzzo: “Giunta preferisce cemento e metallo”

Alberi tagliati in viale Alfieri

Le mani sulla città era il titolo di un vecchio film, che torna attuale pensando al saccheggio operato questa mattina in viale Alfieri, dove sono iniziati i lavori di abbattimento di alcuni cipressi. Il motivo? Fare spazio alla rampa di accesso alla nuova passerella ciclopedonale sul Calcandola, una “tempesta” di metallo e cemento che riscriverà radicalmente un paesaggio storico”. Così il segretario del Pd Marco Baruzzo, che prosegue: “La giunta di Sarzana fischietta e fa finta di non avere alcuna responsabilità, nascondendo la propria inadeguatezza dietro le presunte necessità tecniche. Eppure la domanda è inevitabile: che fosse indispensabile rimuovere i cipressi era noto fin dall’inizio dei lavori e della progettazione? O è un rimedio “in corso d’opera” per mettere sotto il tappeto un errore o un calcolo sbagliato? Oggi gli alberi andrebbero preservati e bisognerebbe piuttosto piantarne di nuovi, prendendosene cura. Invece la sindaca e la sua giunta ai cipressi preferiscono cemento e metallo”.

Cantiere della passerella ciclopedonale a Sarzana

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