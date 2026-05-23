A Sarzana alberi abbattuti per far spazio alle rampe della ciclopedonale, Baruzzo: “Giunta preferisce cemento e metallo”

“Le mani sulla città era il titolo di un vecchio film, che torna attuale pensando al saccheggio operato questa mattina in viale Alfieri, dove sono iniziati i lavori di abbattimento di alcuni cipressi. Il motivo? Fare spazio alla rampa di accesso alla nuova passerella ciclopedonale sul Calcandola, una “tempesta” di metallo e cemento che riscriverà radicalmente un paesaggio storico”. Così il segretario del Pd Marco Baruzzo, che prosegue: “La giunta di Sarzana fischietta e fa finta di non avere alcuna responsabilità, nascondendo la propria inadeguatezza dietro le presunte necessità tecniche. Eppure la domanda è inevitabile: che fosse indispensabile rimuovere i cipressi era noto fin dall’inizio dei lavori e della progettazione? O è un rimedio “in corso d’opera” per mettere sotto il tappeto un errore o un calcolo sbagliato? Oggi gli alberi andrebbero preservati e bisognerebbe piuttosto piantarne di nuovi, prendendosene cura. Invece la sindaca e la sua giunta ai cipressi preferiscono cemento e metallo”.

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