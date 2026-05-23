Abbandona la nave per sfuggire a uno sciame di api

Singolare incidente per un velista quest’oggi nelle acque di fronte a Rapallo. L’uomo, che aveva appena lasciato il porto per una navigazione in solitaria, si è visto costretto ad abbandonare l’imbarcazione per la presenza di uno sciame di api che aveva invaso la sua barca a vela. Dopo essersi gettato in acqua è stato notato da un’altra imbarcazione di passaggio che lo ha tratto in salvo.

Sono intervenuti allora i Vigili del Fuoco con il reparto sommozzatori che sono riusciti a recuperare la barca alla deriva. Assicurato con una cima, il mezzo è stato trainato all’interno del porto di Rapallo dove è stato ormeggiato e verrà bonificato.

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