Allarme nella notte a Punta Bianca: ragazzo ferito recuperato sul sentiero tra bosco e mare

Quando i soccorritori sono arrivati lo hanno trovato sul sentiero che percorre il bosco verso mare, sdraiato ma cosciente e hanno subito notato una non banale ferita all’orecchio. Ma, fortunatamente, hanno subito potuto tirare un sospiro di sollievo perché il malcapitato, un ragazzo di appena 22 anni, era cosciente e semmai c’era da capire la gravità delle ferite che probabilmente stava patendo. La vicenda risale alle 2,30 di questa notte quando militi del 118 e vigili del fuoco hanno risposto presente alla richiesta di soccorso arrivata al 112 verosimilmente da un gruppo di ragazzi che si trovava nella stessa zona del ventiduenne.

Ragazzi tutti provenienti dalla Toscana e probabilmente di lui amici o conoscenti. Dalla ricostruzione sommaria effettuata in seguito, il ragazzo sarebbe scivolato e caduto nella zona di Punta Bianca, non distante dall’area dei bunker della Seconda guerra mondiale costruiti oltre un secolo fa dalla Marina Militare italiana e occupati poi dall’esercito tedesco come estremo baluardo della Linea Gotica. Per tutti è conosciuta come la batteria “Dante De Lutti”.

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