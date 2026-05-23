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Andora, successo per la “Merenda nell’oliveta” sotto gli antichi olivi di Borgo Castello

Andora, successo per la “Merenda nell’oliveta” sotto gli antichi olivi di Borgo Castello

Generico maggio 2026

Andora. Grande partecipazione per la “Merenda nell’Oliveta” che si è svolta venerdì 23 maggio nell’oliveto di Borgo Castello, recentemente recuperato dal Comune di Andora dopo oltre trent’anni di abbandono. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio e realizzata dal Comune di Andora, ha richiamato numerosi partecipanti che hanno potuto vivere un pomeriggio all’insegna della tradizione, della cultura e della valorizzazione del territorio.

Per la prima volta il suggestivo oliveto, trasformato in percorso didattico, è stato aperto al pubblico nell’ambito del progetto di rigenerazione di Borgo Castello, realizzato dal Comune di Andora e finanziato dal Ministero della Cultura con fondi PNRR, bando Borghi Linea A.

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