Andora, successo per la “Merenda nell’oliveta” sotto gli antichi olivi di Borgo Castello

Andora. Grande partecipazione per la “Merenda nell’Oliveta” che si è svolta venerdì 23 maggio nell’oliveto di Borgo Castello, recentemente recuperato dal Comune di Andora dopo oltre trent’anni di abbandono. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio e realizzata dal Comune di Andora, ha richiamato numerosi partecipanti che hanno potuto vivere un pomeriggio all’insegna della tradizione, della cultura e della valorizzazione del territorio.

Per la prima volta il suggestivo oliveto, trasformato in percorso didattico, è stato aperto al pubblico nell’ambito del progetto di rigenerazione di Borgo Castello, realizzato dal Comune di Andora e finanziato dal Ministero della Cultura con fondi PNRR, bando Borghi Linea A.

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