Associazione “Centro storico del Finale”, rinnovo del consiglio direttivo: conferme e novità

Finale Ligure. Il 22 maggio 2026 il Consiglio Maggiore del Centro storico del Finale ha ratificato il rinnovo delle cariche sociali avvenuto il giorno 15 maggio, presso la storica sala riunioni di Palazzo Ricci in Finalborgo. Il consiglio direttivo dell’associazione finalese, riunito nella prima seduta ufficiale, ha dato il benvenuto ai nuovi consiglieri e assegnato le cariche istituzionali.

Grandi conferme e qualche novità. I soci chiamati al voto hanno mostrato di apprezzare l’operato del consiglio uscente, con importanti conferme e nel contempo, qualche sereno avvicendamento ha reso possibile l’inserimento di alcuni giovani consiglieri.

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