Azzurre prime alla Coppa Europa 10.000 metri a quarant’anni dalla tripletta Mei, Cova e Antibo

Successo in casa nella Coppa Europa dei 10.000 metri della Spezia per le azzurre che vincono grazie al terzo posto di Elisa Palmero (31:59.49), il settimo di Federica Del Buono (32:27.95) e il tredicesimo di Elvanie Nimbona (32:57.13). Secondo posto invece degli uomini in 1:24:36.65 dietro la Francia e davanti alla Spagna.
Giornata di grande atletica al campo sportivo Montagna, inaugurata da un momento di amarcord a quarant’anni da una delle imprese più iconiche dell’atletica italiana, la prima storica tripletta azzurra agli Europei di Stoccarda nel 1986: Mei, Cova, Antibo, oro, argento, bronzo nei 10.000 metri.