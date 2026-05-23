Casarza: turista infortunata a Bargone; frattura al ginocchio

Dall’ufficio stampa del Soccorso Alpino

Intervento sul sentiero tra Bargone e il Passo del Bocco di Bargone questo pomeriggio per una donna di 56 anni, lombarda, che durante un’escursione è caduta procurandosi la sospetta frattura del ginocchio sinistro. Sul posto Soccorso alpino e speleologio Liguria con i Vigili del fuoco. L’arto infortunato è stato immobilizzato con steccobenda. Quindi la donna è stata sistemata su barella e portata sulla strada. Da qui ha proseguito in direzione pronto soccorso di Lavagna sull’ambulanza della Croce Rossa di Riva Trigoso.

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