Chiavari: allo Spazio Casoni la collettiva “Oltre la soglia”

Da Daniela Spaggiari, gruppo autogestito “Le Acquerelle”

Apre al pubblico allo Spazio Casoni di Chiavari “Oltre la soglia”, una mostra collettiva nata dal percorso condiviso del gruppo autogestito “Le Acquerelle”, parte dell’Associazione Gli Amici del Parco di Villa Rocca.

Il progetto prende forma da un lavoro di ricerca e confronto svolto insieme nel tempo e raccoglie una serie di acquerelli ispirati ai canti della Divina Commedia e realizzati attraverso il linguaggio e le tecniche dell’acquerello steineriano. Più che proporre immagini da osservare, la mostra invita il visitatore a attraversare un percorso fatto di luce, ritmo e trasformazioni dello spazio. L’ allestimento accompagna il pubblico in un cammino che cambia gradualmente atmosfera e percezione: il percorso si apre in un ambiente più raccolto e intenso, che richiama lo smarrimento iniziale del viaggio dantesco. Attraversando la prima soglia, lo spazio si apre poco a poco: la luce cresce, il ritmo si fa più disteso e il cammino assume un tono più leggero e arioso, suggerendo una progressiva sensazione di apertura e chiarezza. Nell’ ultimo ambiente, la luminosità diventa predominante e lo spazio sembra dilatarsi. Qui trova posto anche un grande lavoro collettivo, nato dalla partecipazione di tutto il gruppo, che invita lo sguardo a sollevarsi e conclude il percorso in un clima di maggiore armonia e apertura. Pur mantenendo un linguaggio contemporaneo e personale, la mostra si ispira a immagini e simboli condivisi, cercando di offrire a chi la attraversa un’esperienza semplice e aperta, che accompagna dal buio verso la luce e dalla frammentazione a un senso di unità.

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