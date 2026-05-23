Compensi accessori per l’equipaggio del Vespucci: “Promessi e non erogati, morale intaccato”

Il Sindacato Italiano Militari Marina denuncia “il mancato riconoscimento dei compensi accessori che erano stati promessi e garantiti alla partenza” all’equipaggio della nave scuola Amerigo Vespucci che tra pochi giorni affronterà l’attraversamento dell’Oceano Atlantico per raggiungere il Nord America.

Proprio alla vigilia di uno dei passaggi più impegnativi di tutto il tour nordamericano per l’equipaggio del veliero, una notizia che, sottolinea il Sim Marina, “ha generato forte preoccupazione intaccando inevitabile il morale degli stessi. Nave Vespucci è partita da pochi giorni e già non sono garantiti i compensi di navigazione. I sacrifici debbono essere ricompensati. Il personale merita certezze e avere sostegno economico”, sottolinea il sindacato che annuncia di aver già avviato le prime interlocuzioni con le istituzioni preposte per fare chiarezza e tutelare il personale: “Assurdo ascoltare il rimpallo di responsabilità tra i vertici della Difesa e la forza armata”.

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