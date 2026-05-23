Cultura, lo Strega sceglie il Palacep per l’assegnazione del “premio giovani”

Genova. La fondazione che organizza il Premio Strega, forse il più importante premio letterario in Italia, ha scelto di portare la premiazione per il Premio Strega Giovani all’interno del Palacep Pianacci, in via Della Benedicta, nel cuore popolare del ponente di Genova.

L’evento si terrà mercoledì 27 maggio, dalle 15, nel tendone punto di riferimento per la socialità della zona. Qui sarà annunciato il libro vincitore del Premio Strega Giovani 2026, alla presenza delle autrici e degli autori candidati e di una rappresentanza delle scuole che fanno parte della giuria. “Una grande soddisfazioni essere stati scelti per una cerimonia così prestigiosa”, commenta Carlo Besana, anima della Pianacci.

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