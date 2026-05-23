Elezioni: alle urne a San Colombano, Santo Stefano e Zoagli. Lunedì il verdetto scontato

Ieri sera si è conclusa la campagna elettorale. Si vota domani, domenica 24 (dalle 7 alle 19) e lunedì 25 (dalle 7 alle 15). Le elezioni ammnistrative per l’elezione diretta del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale nel Levante si svolgono in tre Comuni: Zoagli (2.305 abitanti), San Colombano Certenoli (2,697) e Santo Stefano d’Aveto (964).

In tutti e tre i Comuni la sfida è limitata a due soli candidati, ufficialmente esponenti di liste civiche. Nelle piccole comunità tutti si conoscono e la migliore campagna elettorale è il passa parola. In due Comuni su tre il risultato sembra scontato.

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