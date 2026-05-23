Festa dello sport, bagno di folla per le gemelle Amato: village aperto fino a domani

Genova. La seconda giornata della Festa dello Sport, realizzata dal Porto Antico di Genova Spa e Stelle nello Sport con il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova, Fondazione Carige, Coni, Sport e Salute, Unige e Ufficio Scolastico regionale per la Liguria, si chiude sotto il segno delle famiglie.

Migliaia di bambine e bambini, accompagnati dai loro genitori e dai nonni, hanno provato le 135 tra attività e discipline sportive ambientate nei 140.000 metri quadrati del Porto Antico di Genova. Code all’infopoint per il ritiro del popolare passaporto dello sport e, naturalmente, nelle aree più gettonate della Festa. Pienone nel piazzale Mandraccio per provare le bocce, il calcio, nella sua versione classifica e freestyle, il canottaggio, la danza verticale, le discipline acrobatiche e circensi, il golf, il parkour, l’hockey, la pallavolo, il pugilato, gli sport equestri, tennis e pickleball, il tiro con l’arco, la vela e lo yoga. Pallacanestro e rugby presi d’assalto in piazza Caricamento, così come l’atletica leggera e la monoruota in zona Acquario.

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