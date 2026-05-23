Il Legino Juniores non molla un centimetro: 3-1 in trasferta e semifinale nazionale blindata

Il Legino vince la semifinale di ritorno contro i friulani del Sant’Anfrea San Vito per 3 a 1. Risultato netto che fa il paio con il roboante 5-1 dell’andata con cui la squadra verdeblù aveva di fatto messo in ghiaccio la qualificazione alle semifinali nazionali per il titolo di campione d’Italia categoria Juniores regionali. Il Legino sfiderà in semifinale, andata e ritorno, la Sestese Calcio. L’altra semifinale sarà Vigor Perconti – Lykos Tolve.

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