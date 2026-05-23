La Coppa Europa dei 10.000 al Montagna, Bucci: “Liguria ospita grandi eventi sportivi”

Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessora allo sport Simona Ferro sono intervenuti nel pomeriggio alla cerimonia di apertura della Coppa Europa dei 10.000 metri al Campo “A. Montagna” della Spezia.

“L’atletica insegna un’importante lezione di vita: nulla si ottiene senza impegno, ma con passione, costanza e spirito di squadra si possono raggiungere traguardi straordinari – dichiara il presidente Bucci –. È questo il valore più autentico dello sport, soprattutto per i giovani atleti che oggi sono qui per la Coppa Europa dei 10.000 metri. Eventi come questo confermano la capacità della Liguria di ospitare manifestazioni sportive internazionali di altissimo livello. Continueremo a investire nello sport perché significa valorizzare i giovani, la loro crescita, l’inclusione ma anche il turismo e l’immagine della nostra regione”.

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