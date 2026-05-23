La Provincia non convoca il consiglio sulle scuole superiori, il Pd: “Violazione delle norme”

E’ scontro politico in Provincia. Al centro della bufera, ancora una volta, la gestione dell’edilizia scolastica e il presunto “muro di gomma” eretto dalla presidenza di Pierluigi Peracchini e dal centrodestra. I consiglieri provinciali di centrosinistra — Gianluca Tinfena, Viviana Cattani, Sandro Pietrobono e Simone Regoli — denunciano apertamente quella che definiscono una gestione poco trasparente dell’ente.
Secondo la minoranza, la situazione delle scuole superiori della provincia è ormai cronica. Dal crollo del soffitto al Capellini-Sauro alle aule interdette al Liceo Mazzini, fino ai recenti disagi al Parentucelli-Arzelà di Sarzana, dove le infiltrazioni d’acqua hanno costretto gli studenti a tornare a casa. ”La crisi è sotto gli occhi di tutti,” attaccano i consiglieri, sottolineando come la richiesta di un sopralluogo tecnico congiunto per verificare lo stato degli edifici sia rimasta, ad oggi, priva di risposta.
E’ scontro politico in Provincia. Al centro della bufera, ancora una volta, la gestione dell’edilizia scolastica e il presunto “muro di gomma” eretto dalla presidenza di Pierluigi Peracchini e dal centrodestra. I consiglieri provinciali di centrosinistra — Gianluca Tinfena, Viviana Cattani, Sandro Pietrobono e Simone Regoli — denunciano apertamente quella che definiscono una gestione poco trasparente dell’ente.