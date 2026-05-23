La Provincia non convoca il consiglio sulle scuole superiori, il Pd: “Violazione delle norme”

​E’ scontro politico in Provincia. Al centro della bufera, ancora una volta, la gestione dell’edilizia scolastica e il presunto “muro di gomma” eretto dalla presidenza di Pierluigi Peracchini e dal centrodestra. I consiglieri provinciali di centrosinistra — Gianluca Tinfena, Viviana Cattani, Sandro Pietrobono e Simone Regoli — denunciano apertamente quella che definiscono una gestione poco trasparente dell’ente.

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​Secondo la minoranza, la situazione delle scuole superiori della provincia è ormai cronica. Dal crollo del soffitto al Capellini-Sauro alle aule interdette al Liceo Mazzini, fino ai recenti disagi al Parentucelli-Arzelà di Sarzana, dove le infiltrazioni d’acqua hanno costretto gli studenti a tornare a casa. ​”La crisi è sotto gli occhi di tutti,” attaccano i consiglieri, sottolineando come la richiesta di un sopralluogo tecnico congiunto per verificare lo stato degli edifici sia rimasta, ad oggi, priva di risposta.

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