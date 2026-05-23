Laigueglia, stretta sull’alcol: stop a consumo e asporto di notte. Multe fino a 500 euro

Laigueglia. Una doppia ordinanza è stata firmata dal sindaco di Laigueglia Giorgio Manfredi contro l’abuso di alcolici in aree pubbliche e per la tutela del decoro urbano. Al tempo stesso per evitare anche la detenzione di contenitori di vetro o lattine in aree pubbliche in occasioni di eventi e manifestazioni.

A partire dal 1 giugno e fino al 30 settembre su tutto il territorio del Comune di Laigueglia dalle 21 alle 6 è vietato in aree pubbliche o aperte al pubblico di fare consumo di bevande alcoliche o superalcoliche in contenitori di qualsiasi materiale (bottiglie e/o bicchieri di vetro, lattine, plastica… ecc.). Dalle 21 alle 6 è vietata in aree pubbliche o aperte al pubblico la detenzione finalizzata al consumo sul posto di bevande alcoliche o superalcoliche in contenitori di qualsiasi materiale (bottiglie e/o bicchieri di vetro, lattine, plastica… ecc.). Dalle 21 alle 6 è vietata anche la vendita e la somministrazione per asporto di bevande alcoliche o superalcoliche in contenitori di qualsiasi materiale (bottiglie e/o bicchieri di vetro, lattine, plastica… ecc.).

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