L’assessore Nicolò ospite dei medici spezzini che chiedono attenzione alla sanità locale

Un confronto con i direttori delle Strutture Complesse degli ospedali della provincia per fare il punto sui principali dossier della realtà spezzina e sulle prospettive organizzative dei prossimi mesi. L’assessore regionale Massimo Nicolò ha incontrato i professionisti ieri pomeriggio nella sede dell’Ordine dei medici e degli odontoiatri della Spezia, che ha ospitato l’iniziativa confermando il proprio ruolo di luogo di dialogo e approfondimento sulla professione e sul futuro dei servizi del territorio.

Presenti per l’Ordine il presidente Salvatore Barbagallo e tutto il consiglio, oltre all’onorevole Maria Grazia Frijia, vicesindaco della Spezia, al consigliere regionale Gianmarco Medusei e all’onorevole Matteo Rosso, coordinatore regionale di FDI. L’incontro ha affrontato molte delle questioni sul tappeto per la sanità locale legate al nuovo ‘Atto aziendale’, il documento normativo interno che definisce il modello organizzativo, le linee strategiche e il funzionamento dei servizi. Si è parlato di organizzazione delle strutture complesse, il rapporto tra ospedale e territorio, il futuro Felettino, la carenza di personale, l’aggiornamento tecnologico, la mobilità dei professionisti e la necessità di rendere più attrattiva l’Asl 5.

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