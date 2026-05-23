A cento anni dalla prima pubblicazione di Ossi di seppia, le Cinque Terre tornano protagoniste attraverso l’obiettivo fotografico e il legame profondo con la poesia di Eugenio Montale. Giovedì 28 maggio alle ore 18, alla Libreria Liberi Tutti, sarà presentato il volume fotografico Cinque Terre, tra cielo e mare, di Massimo Lupidi pubblicato da Sagep Editori. Il libro propone un viaggio tra paesaggi, sentieri e scorci sul mare, raccontando attraverso immagini digitali e analogiche il fascino delle Cinque Terre e del Golfo dei Poeti, luoghi che hanno ispirato alcune delle liriche più celebri del poeta ligure. Un progetto che intreccia fotografia, natura e letteratura, valorizzando il rapporto “scabro ed essenziale” evocato da Montale nelle sue opere. I testi del volume sono curati da Cristina Currarini, relatrice dei percorsi letterari montaliani, e da Patrizia Pittaluga, artista e scrittrice genovese. L’opera, patrocinata dal Parco Letterario Montale e delle Cinque Terre, è pubblicata in edizione bilingue italiano-inglese, con 128 pagine e 89 fotografie a colori. Un volume pensato non solo come raccolta fotografica, ma come omaggio a uno dei paesaggi più iconici della Liguria e della poesia italiana.

L’articolo Massimo Lupidi presenta “Cinque Terre, tra cielo e mare” alla Liberi Tutti proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com