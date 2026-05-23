Palestina, Francesca Albanese torna a Genova e presenta il suo libro ai Luzzati

Genova. Ha scelto, dove nell’ottobre scorso, centinaia di persone l’avevano ascoltata parlare di diritti e di storia della Palestina. Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu, figura chiave della questione palestinese nel mondo, ha scelto proprio i giardini Luzzati per la prima tappa di presentazione del suo nuovo libro.

L’appuntamento è per martedì 26 maggio alle 18. Il libro, edito da Rizzoli, si intitola “La luce del risveglio. Dalla Palestina al mondo intero, un manifesto di resistenza e libertà”.

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