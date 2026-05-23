Pallavolo, ancora una vittoria per l’Italia contro la Turchia in un Palasport pieno

Genova. Stavolta non è servito il tie-break: l’Italia ha vinto la seconda partita dell’AeQuilibrium Cup contro la Turchia in quattro set: 25-23, 20-25, 25-13, 25-17. Tre punti che consentono all’Italia di provare a vincere il torneo domani nella sfida contro la Polonia. Cinque i punti in classifica per l’Italia. La Turchia, che ieri ha battuto la Polonia al tie-break, si è arresa. Nel pomeriggio la Polonia ha vinto 3-0 contro la Serbia.

Grande cornice di pubblico questa sera con oltre 3600 spettatori presenti sugli spalti. Le azzurre hanno offerto una prestazione di alto livello, confermando le buone cose mostrate contro la Serbia.

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