Parco Portofino: escursionista lombarda scivola e si infortuna caviglia

Dall’ufficio stampa del Soccorso alpino



Intervento nel Parco di Portofino, in località Fornelli, per una donna lombarda di 56 anni che durante un’escursione è scivolata e ha rimediato una forte distorsione alla caviglia sinistra che le impediva di proseguire. Sul posto Soccorso alpino e speleologico Liguria con i Volontari di Ruta. Alla donna è stato immobilizzato l’arto con steccobenda. Quindi è stata caricata su barella e portata sulla strada. Qui ad attenderla c’era l’ambulanza che ha trasportato l’infortunata in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova.

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